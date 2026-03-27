Por no hacer alto se atraviesa abuelito al paso de conductora

MONCLOVA, COAH.— Una joven conductora terminó con golpes leves y una fuerte crisis nerviosa tras verse involucrada en un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana de este viernes sobre la avenida Constitución, a la altura de la colonia 23 de Abril.

El percance ocurrió durante las primeras horas del día, cuando un reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911 alertó a las corporaciones de un choque entre dos automóviles que mantenía el tráfico parcialmente obstruido en plena hora pico.

La afectada fue identificada como Ivonne Villarreal, de 25 años, quien manejaba un Volkswagen Vento color gris rumbo al sur. Según su versión, avanzaba por una vía preferencial cuando un vehículo invadió súbitamente su carril, sin respetar el alto marcado en la zona.

El segundo vehículo involucrado era un Chevrolet Aveo, guiado por Alonso Cruz, de 63 años, quien circulaba por la calle Jardines del Valle. De acuerdo con los peritos, el conductor descendía hacia el oriente y omitió la señal de alto, cruzando directamente frente al Vento y provocando la colisión.

El impacto dejó daños materiales de consideración en ambas unidades y ocasionó que la joven entrara en crisis nerviosa, además de sufrir algunos golpes que, afortunadamente, no comprometieron su integridad física.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarla y estabilizarla en el lugar, descartando la necesidad de trasladarla a un hospital.

Agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento y realizaron el peritaje correspondiente, determinando como presunto responsable al conductor del Aveo por no respetar la señal de alto.

El incidente quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con el procedimiento legal correspondiente para definir responsabilidades.