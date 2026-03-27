En la Leandro Valle atropella a mujer; se confunde de pedal

MONCLOVA, COAH.— Una mujer terminó hospitalizada la mañana de este viernes luego de ser arrollada en un aparatoso incidente registrado sobre la avenida Leandro Valle, donde la conductora de una camioneta presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador.

El percance ocurrió cerca de las 07:40 horas, cuando vecinos solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911 al observar que una mujer yacía lesionada sobre el pavimento tras ser impactada por un vehículo.

La conductora responsable fue identificada como Verónica Villarreal, quien manejaba una Ford Edge color blanca rumbo al sur. Según su declaración, al intentar girar hacia la derecha en el cruce con la calle Sección 147, se percató de que una peatona cruzaba la vía, pero en su intento por frenar, cometió el error de presionar el acelerador.

En ese instante, Dalia Escareño, de 30 años, quedó en la trayectoria del vehículo y fue golpeada, saliendo proyectada contra el pavimento donde terminó con diversas contusiones.

Una persona que presenció el hecho acudió de inmediato en su ayuda, auxiliándola y llevándola a un lugar seguro mientras llegaban las unidades de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras la valoración inicial, determinaron que la afectada debía ser trasladada a un hospital para descartar lesiones internas y garantizar su atención médica.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del incidente y aseguraron a la conductora, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal por las lesiones ocasionadas.