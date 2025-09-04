Detenida Mujer por Incendiar Vía Pública en Colinas de Santiago

La tarde de ayer, en la colonia Colinas de Santiago, una "fogata" bastante peculiar fue el centro de atención, aunque no por sus características festivas, sino por el peligro que generó en la comunidad.

Ana Luisa de la Cruz Morales, una mujer claramente desvariante e intoxicada, decidió que el mejor plan de la tarde era incendiar hierba seca, muebles viejos y basura en plena vía pública, sin considerar ni un mínimo de precaución.

A las 13:40 horas, vecinos de la calle Indios Naturales, sorprendidos por la cantidad de humo y el aroma a quemado, no dudaron en alertar a la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar a toda velocidad, probablemente esperando encontrar una fiesta clandestina, pero lo que encontraron fue a una mujer con menos sentido común que una chispa en un campo de paja.

La llamativa escena, que parecía más bien un episodio de "Lo que no hacer en casa", se convirtió rápidamente en un caso de "peligro inminente".

Ana Luisa, aparentemente en un estado de intoxicación avanzado, alzó una mirada sin rumbo a los oficiales, quienes con paciencia (y un poco de incredulidad) procedieron a arrestarla.

La mujer fue detenida sin poner resistencia, aunque según las autoridades, durante el proceso, su capacidad de comunicación fue tan nula como su sentido de orientación. Ni siquiera pudo proporcionar su dirección correctamente, lo que hizo pensar que el humo no era lo único que había estado inhalando.

Tras su arresto, la mujer fue llevada a la Comandancia Municipal, donde pasó varias horas encerrada en una celda, probablemente pensando en su "gran contribución al vecindario", mientras las autoridades se preguntaban si esa era la manera más eficiente de pasar la tarde.

Por fortuna, no se registraron daños mayores, ya que la rápida intervención de los oficiales evitó que el incendio se propagara más allá de lo que ya había consumido. Al final, la "pirómana" fue liberada después de varias horas, pero seguro dejó una lección: a veces, el mejor fuego es el de la prudencia, no el de la chispa equivocada.