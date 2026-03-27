Hedor a putrefacción moviliza a Policías

Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este viernes en la colonia San Pablo, luego que vecinos reportaron fétidos olores procedentes de una vivienda donde habita una mujer que, según mencionaron, llevaba varios días sin ser vista, lo que encendió las alarmas entre los residentes del sector.

El reporte se generó alrededor de las 11:00 horas, cuando habitantes de la calle Budapest, entre las calles Génova y Portugal, alertaron al 911 que de la casa marcada con el número 918 emanaban olores nauseabundos, temiendo que algo grave hubiera ocurrido al interior.

Los vecinos de la colonia San Pablo se preocuparon al no ver a su vecina durante varios días.

Los vecinos explicaron que su vecina, una mujer de aproximadamente 46 años de edad, vive sola y desde el pasado sábado no había sido vista. Ante la combinación de ausencia prolongada y el fuerte hedor en el ambiente, decidieron solicitar la presencia de autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato y comenzaron a inspeccionar el área para determinar el origen del olor, siguiendo el rastro que los condujo hasta un bote de basura ubicado cerca del domicilio.

La policía inspeccionó la vivienda y encontró basura en descomposición en un bote cercano.

Al revisar el contenedor, los oficiales encontraron una bolsa negra de plástico que contenía carne en avanzado estado de descomposición, incluso con presencia de gusanos, lo que explicaba el fuerte tufo que se había extendido por la cuadra.

Tras confirmar que el olor no provenía del interior de la vivienda y que todo se trataba únicamente de desechos abandonados, los uniformados informaron a los vecinos y se retiraron del lugar, descartando cualquier situación de riesgo para la vecina.

La situación generó preocupación entre los residentes, quienes temían por la salud de la mujer.

La movilización generó expectación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron su preocupación inicial debido a que la mujer vive sola. Finalmente, todo quedó en un mal olor y un susto colectivo.