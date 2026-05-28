Frontera Coahuila: peatón es atropellado en la vía pública

FRONTERA COAH. - Un peatón fue brutalmente atropellado mientras se desplazaba por la carretera 30, a la altura de la calle Ignacio Allende, en la colonia Ampliación Sierrita.

La víctima, identificada como Jesús Muñoz de 47 años, quedó tendido sobre el pavimento tras ser impactado por un vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco, cuyo conductor permaneció en el lugar de los hechos mientras arribaban las corporaciones de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector escucharon el fuerte golpe y al salir de sus domicilios encontraron al hombre lesionado, por lo que rápidamente solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al afectado. Tras estabilizarlo en el lugar, lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación médica debido a las lesiones que presentaba.

Elementos de seguridad y tránsito acudieron también al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.

El percance provocó movilización de cuerpos de emergencia y obligó a extremar precauciones a los automovilistas que transitaban por la zona mientras se realizaban las labores de atención y levantamiento de evidencias.