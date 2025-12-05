Monclova: joven de 17 años gravemente herido tras riña en anexo

MONCLOVA, COAH.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmaron que el joven que llegó gravemente herido a la Clínica 7 del Seguro Social de Monclova durante la madrugada del jueves, fue víctima de una riña dentro de un anexo en Nueva Rosita.

El menor, identificado como Jesús N, de 17 años de edad, permanece hospitalizado en estado crítico tras ser trasladado desde el anexo Mano con Mano, ubicado sobre la carretera 57.

El caso había sido inicialmente reportado como un accidente, pero las lesiones que presentaba el joven no coincidían con este tipo de evento, lo que suscitó la intervención de las autoridades.

Tras una investigación preliminar, los agentes de la AIC señalaron que las heridas sufridas por Jesús ´N´ no correspondían a un incidente fortuito, sino a un enfrentamiento violento dentro del anexo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el joven habría sido agredido durante una riña que involucró a varios internos y padrinos del anexo ´Mano con Mano´. La pelea, que habría escalado rápidamente, terminó con Jesús ´N´ gravemente lesionado, lo que generó su traslado urgente a Monclova para recibir atención médica especializada.

El joven sufrió heridas de gravedad, principalmente en la cabeza y el torso, lo que lo mantiene en estado crítico.

El caso fue turnado de inmediato a la Fiscalía General del Estado, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes. Las autoridades evaluarán las circunstancias del altercado y determinarán las responsabilidades legales de las personas involucradas, así como la posible sanción para el anexo en cuestión, que podría enfrentar repercusiones por la falta de control sobre los internos.

Por el momento, las autoridades siguen recabando testimonios y evidencias, con la esperanza de esclarecer los hechos y que el joven logre sobrevivir a sus lesiones. El caso sigue siendo un tema de gran atención para las autoridades locales y familiares del joven, quienes esperan que se haga justicia por el incidente.