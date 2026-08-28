Dos jóvenes lesionados tras accidente de motoneta en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un joven motociclista y su acompañante resultaron lesionados luego de derrapar la motoneta en la que circulaban sobre la avenida Sidermex, en la colonia Obrera Sur Segundo Sector.

El accidente ocurrió la tarde del viernes, cuando Jesús N. y María N. viajaban en la motocicleta por la mencionada avenida.

Al llegar al cruce con la calle Samuel Filger, una mala maniobra provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. La motoneta derrapó y ambos ocupantes terminaron sobre la cinta asfáltica.

Vecinos y conductores que presenciaron el percance reportaron lo ocurrido y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron al sitio paramédicos de Cruz Ámbar, quienes brindaron atención a los dos jóvenes que resultaron lesionados tras la caída.

Al lugar también acudieron oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance.

La circulación en el sector se vio afectada momentáneamente mientras los cuerpos de emergencia atendían a los lesionados y las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes.