Mujer herida tras choque entre Suzuki y Volkswagen en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una mujer resultó con molestias físicas y dos vehículos terminaron con daños considerables tras un choque registrado la noche de este viernes en la colonia Mezquital del Valle.

El accidente ocurrió pasadas las 19:00 horas en el cruce de las calles Primavera y Sidermex, donde un Suzuki Argo gris y un Volkswagen Pointer colisionaron.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Argo circulaba hacia el sur y habría ingresado al crucero sin respetar la señal de alto.

Por Primavera, con dirección al oriente, avanzaba el Pointer conducido por una mujer, quien se encontró con el automóvil y no logró evitar el impacto.

La colisión provocó daños considerables en ambas unidades. Tras el golpe, la conductora del Pointer manifestó molestias físicas, por lo que recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas realizaron una valoración en el lugar y determinaron que la mujer no requería ser trasladada a un hospital. Permaneció en el sitio durante las diligencias de las autoridades.

El conductor del Suzuki también permaneció en el lugar. Durante las primeras diligencias habría declarado: "No se detuvo para nada, sólo sentí el golpe".

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance, recabar las versiones de los involucrados y realizar el peritaje correspondiente.

Los oficiales revisaron la posición final de los vehículos y las condiciones del crucero para establecer la mecánica de la colisión.

La responsabilidad oficial y la determinación de los daños quedarán sujetas al resultado del peritaje elaborado por las autoridades.