Joven lesionado en Monclova tras ser embestido en scooter

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 28 años resultó lesionado luego de ser embestido mientras circulaba a bordo de un scooter por el libramiento Carlos Salinas de Gortari, durante la tarde del viernes a la altura de la entrada del club deportivo Toton.

El afectado fue identificado como José de Jesús Álva López, con domicilio en la calle Narcisos número 508, de la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con la información disponible, el joven transitaba por dicha vialidad cuando ocurrió el impacto. La colisión le provocó lesiones que hicieron necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, acudiendo los paramédicos del grupo GRUM.

Los cuales, tras recibir el reporte del accidente, se trasladaron hasta el lugar para brindarle atención y valorar su estado después del percance.

El hecho provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en esta importante vía de circulación de la zona, donde se realizaron las labores correspondientes para atender al lesionado.

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias precisas en las que ocurrió el impacto. Tampoco existe información confirmada sobre las condiciones o características del vehículo que habría participado en el accidente.

Las autoridades mantienen pendiente el esclarecimiento de la mecánica del percance, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse a partir de las investigaciones y los peritajes correspondientes.

El caso quedó registrado como un accidente vial con una persona lesionada, mientras se recaban los elementos necesarios para establecer con precisión cómo ocurrió el impacto.