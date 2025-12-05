Policía Municipal captura a hombre armado en avenida Las Torres, Coahuila

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre armado con un cuchillo, quien, tras un acto de desobediencia, intentó huir de las autoridades, exponiendo el riesgo latente en el sector oriente.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:40 horas de este viernes, cuando los oficiales José Ángel Vázquez Cisneros y Erick José Martínez Hipólito, a bordo de la patrulla 232, realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia Hipódromo.

Mientras patrullaban frente al conocido negocio "La Famosa", los agentes observaron a un hombre orinado en plena vía pública, lo cual motivó que los oficiales se detuvieran para infraccionarlo por la falta administrativa.

Al identificarse, el Pablo Alexander Barrón Gutiérrez, de 20 años, se mostró desafiante con los uniformados. Sin embargo, lo que parecía ser un simple apercibimiento pronto se transformó en un tenso enfrentamiento, ya que Barrón Gutiérrez comenzó a lanzar insultos a los oficiales, empujó a uno de ellos y se echó a correr sobre la avenida Las Torres.

Acciones de la autoridad tras la detención

La persecución no duró mucho, ya que el oficial Vázquez Cisneros logró interceptarlo entre las calles 11 y Camino 11, donde fue sometido. Al realizar la revisión corporal, los oficiales encontraron un cuchillo oculto entre la cintura del joven. El arma representaba un claro peligro para los habitantes del sector, ya que en manos equivocadas podría haber desencadenado una tragedia.

Detalles del enfrentamiento con el detenido

Al ser desarmado, el hombre fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó tras las rejas mientras se realizaba su consignación al Ministerio Público por el cargo de portación de arma prohibida y/o lo que resulte, ya que el arma blanca quedó como evidencia del delito que el imputado, presuntamente, cometió.