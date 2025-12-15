Accidente de Razer deja a hermanas lesionadas en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Un aparatoso accidente movilizó la tarde de ayer a cuerpos de emergencia tras registrarse la volcadura de un vehículo todoterreno tipo Razer, que dejó a dos hermanas con diversas lesiones, una de ellas de consideración, en una brecha cercana a la empresa Maxion.

Según los primeros informes, las jóvenes circulaban por el camino de terracería cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad y a lo irregular del terreno, el conductor perdió el control del Razer, saliéndose de la brecha y estrellándose violentamente contra tubos de contención instalados a un costado del camino.

Al recibir el reporte, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), junto con personal de Protección Civil de Castaños, arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las ocupantes. Ambas presentaban múltiples golpes y lesiones derivadas del impacto, por lo que fueron estabilizadas y trasladadas de urgencia a hospitales de la región.

Jimena Villareal Ramírez, de 22 años, fue canalizada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, mientras que su hermana, Bárbara Alejandra Villareal Fernández, de 18 años, fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para atención especializada. Ambas residen en la calle Aldama número 207, colonia Independencia, en Castaños.

Elementos de Seguridad Pública y autoridades correspondientes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje inicial y asegurar la zona, con el fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.