Detienen a "El Chango" en Frontera por agredir a su cuñada

FRONTERA, COAH. — Un sujeto apodado "El Chango" terminó tras las rejas y a disposición del Ministerio Público, luego de presuntamente agredir físicamente y amenazar a su cuñada dentro de un domicilio de la colonia Morelos, movilizando a elementos de la Policía Municipal la mañana de este jueves.

El detenido fue identificado como Joel Jesús González Montelongo, de 29 años de edad, vecino de la calle Constituyentes del mismo sector, quien fue señalado directamente por la afectada como el responsable de la agresión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias recibió el reporte de un caso de violencia familiar en un domicilio de la colonia Morelos. De inmediato, oficiales preventivos se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la mujer afectada, quien relató que su cuñado había irrumpido en el inmueble y, en medio de una discusión, la atacó a golpes y lanzó amenazas en su contra, generando temor por su integridad.

Ante el señalamiento directo y el riesgo latente, los oficiales procedieron al aseguramiento de Joel Jesús González Montelongo, quien fue sometido y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para su certificación médica.

Posteriormente, el individuo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por el delito de amenazas y lo que resulte, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

El caso generó preocupación entre vecinos del sector, quienes señalaron que la rápida intervención de las autoridades evitó que la agresión escalara a consecuencias más graves.