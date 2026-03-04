Joven de 23 años es arrestado por violencia familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven de 23 años fue detenido por elementos de Seguridad Pública la tarde de este miércoles, luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su madre al interior de su domicilio en la colonia José de las Fuentes.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando oficiales que realizaban labores de vigilancia sobre el bulevar San José recibieron el reporte de un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle José Castaldi. De inmediato se trasladaron al sitio, arribando minutos después.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con Silvia Espinoza, quien manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su hijo, a quien le pidió que abandonara la vivienda debido a problemas relacionados con su comportamiento. Según su versión, el joven reaccionó de forma agresiva y la golpeó en el rostro, además de empujarla, por lo que salió del domicilio para pedir apoyo a la Policía.

Los oficiales ingresaron a la vivienda y localizaron al señalado, quien se identificó como Jordán Alexis Espinoza Lara, de 23 años. El joven reconoció que había discutido con su madre, aunque minimizó los hechos.

Tras escuchar ambas versiones y al existir un señalamiento directo por agresión, los elementos procedieron a asegurar a Jordán, por su probable participación en violencia familiar, hecho por el que fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Ahí, Jordán fue recluido en una celda mientras se realizaba su consignación al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se resolverá su situación legal tras agredir a su madre.