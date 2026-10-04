Detienen a hombre por intentar abrir cajero automático en Monclova

MONCLOVA, Coah.– A martillazos contra un cajero automático terminó un hombre de 33 años, quien fue detenido por policías municipales cuando presuntamente intentaba abrirlo para apoderarse del dinero.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado en un cajero Afirme ubicado en una sucursal de la calle Venustiano Carranza, en plena zona centro de Monclova.

El reporte ingresó a la Policía Municipal luego de que se alertara sobre un hombre que estaba causando destrozos en el cajero.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a Jordan Morín golpeando el dispositivo con un martillo, por lo que procedieron a asegurarlo y retirarle la herramienta.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente pretendía abrir el cajero para sacar el efectivo que se encontraba en su interior.

Jordan Morín, originario de Frontera, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó inicialmente a disposición del juez calificador en turno.

Tras analizar la situación, el detenido fue consignado ante el Ministerio Público por el presunto delito de daños dolosos y lo que resulte de las investigaciones.

Como evidencia quedó asegurado el martillo que presuntamente utilizó para ocasionar los daños al cajero automático.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.