Jornada de proximidad social en Frontera: confianza en la seguridad

FRONTERA, COAH.— En un esfuerzo por devolverle a la comunidad la confianza en sus corporaciones de seguridad, autoridades municipales y mandos policiacos encabezaron una jornada de proximidad social en la plaza de la colonia Borja, donde familias completas aprovecharon la presencia de los elementos para dialogar, informarse y expresar inquietudes que, aseguran, pocas veces tienen la oportunidad de plantear de manera directa.

La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada del secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, además de mandos de la Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal y directivos de las policías preventivas de Monclova y Frontera. Sobre la explanada se desplegaron unidades de la Unidad de Reacción, Policía Violeta, Policía Escolar, Control de Accidentes y personal del C4.

A diferencia de los operativos tradicionales, esta jornada tuvo un enfoque cercano y humano: los vecinos pudieron conocer a los oficiales por nombre, escuchar cómo trabajan, plantear problemas de seguridad en su sector y recibir orientación sobre prevención del delito. Muchos niños aprovecharon para subir a las unidades, probar cascos tácticos y convivir con los oficiales que, por una noche, cambiaron la rigidez del uniforme por una actitud abierta y social.

El comandante regional de la Policía del Estado, José Ramos García, y el titular del Grupo de Reacción Centro, Carlos Francisco Reyes Cardona, supervisaron las actividades, mientras elementos del C4 explicaban a los asistentes el funcionamiento del sistema de videovigilancia, la forma en que se atienden las llamadas de auxilio y cómo cada reporte puede marcar la diferencia en la respuesta operativa.

La participación de mandos de la Agencia de Investigación Criminal y de las direcciones de Seguridad Pública de Monclova y Frontera reforzó el mensaje de coordinación institucional. Las autoridades subrayaron que la seguridad no solo se construye con patrullas y operativos, sino también con diálogo, cercanía y confianza mutua.

Funcionarios municipales adelantaron que estas actividades continuarán en otros sectores de la ciudad, especialmente en aquellos considerados prioritarios, para mantener un contacto directo con los vecinos y fortalecer el enfoque preventivo que, aseguran, es la base de cualquier estrategia de seguridad exitosa.