Se infarta taxista

MÚZQUIZ, COAH.- Como José Ramiro Cibrián García, de oficio taxista, fue identificado el hombre que murió la mañana de este domingo 12 de abril en el barrio Fundadores de Múzquiz, Coahuila. De acuerdo con la información recabada, el lamentable suceso ocurrió en la calle Patricio H. Ruiz, entre Matamoros y Jesús Pader. Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia y al lugar acudió personal de la Cruz Roja Mexicana delegación Múzquiz. Paramédicos valoraron a Cibrián García en el sitio; sin embargo, ya nada pudieron hacer al confirmar que no presentaba signos vitales. Posteriormente se determinó que la causa del deceso fue un infarto fulminante.

Acciones de la autoridad

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Personal del Ministerio Público dio fe de los hechos e inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, que confirmó la causa natural del fallecimiento. Las autoridades descartaron la intervención de terceros y entregaron el cuerpo a los familiares para los servicios funerarios.