Hombre sufre ataque epiléptico en Monclova: Cruz Roja lo atiende

MONCLOVA, COAH. – Un hombre de 26 años de edad terminó tendido en la calle la mañana de este sábado, luego de sufrir un ataque de epilepsia que generó la movilización de autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, al creerse inicialmente que había sido víctima de algún accidente.

El reporte se recibió alrededor de las 08:30 horas, alertando sobre una persona inconsciente sobre la calle Senada de Enlace Sur, esquina con calle Zaeta, en la colonia Monteviejo, al oriente de Monclova, por lo que de inmediato se movilizaron paramédicos y oficiales de la Policía Municipal.

Al arribar al sitio, los socorristas tomaron contacto con quien fue identificado como José Luis, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Lomas de San Miguel.

Tras la valoración pre hospitalaria, se determinó que el joven había sufrido un ataque epiléptico, descartándose que presentara lesiones derivadas de un hecho violento o accidente vial.

Al lugar acudió también el padre del afectado, Don José Rodríguez, quien informó a los paramédicos que su hijo padece este tipo de crisis y se negó a que fuera trasladado a un hospital, al considerar que se encontraba fuera de peligro tras recuperar la conciencia.

Ante esta decisión, los socorristas brindaron apoyo para que el joven y su padre pudieran trasladarse de manera segura hasta su domicilio, recomendándoles mantener vigilancia médica y acudir a valoración especializada en caso de que los síntomas se repitieran.