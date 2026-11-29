MONCLOVA, Coah.- Apenas había salido de su domicilio cuando José Palacios, de 66 años, fue embestido por un automóvil Nissan Tsuru en calles de la colonia José de las Fuentes, accidente que lo dejó lesionado y obligó a su traslado a la Clínica 86 del Seguro Social.

El atropellamiento ocurrió la mañana de este sábado en el cruce de las calles Hidalgo y Harold R. Pape, donde el sexagenario caminaba cuando fue impactado por un Nissan Tsuru gris, conducido por José Mireles.

El reporte del accidente movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos, quienes llegaron al sitio para brindar atención al hombre y tomar conocimiento de lo ocurrido. Tras una primera valoración, los socorristas determinaron trasladar a José Palacios a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibiría atención médica por las lesiones que sufrió.

Por su parte, los oficiales aseguraron al conductor del automóvil y lo trasladaron a la Comandancia Municipal, donde se realizarían los procedimientos correspondientes y se buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños y gastos derivados del percance.