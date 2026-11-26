MONCLOVA, Coah. - La mañana que había comenzado con la intención de cobrar su pensión terminó en una sala de urgencias para don José Toscano Lazo, de 85 años, quien sufrió una caída mientras esperaba su turno en la fila del Banco del Bienestar y terminó con una herida en la cabeza.

El incidente ocurrió minutos antes de las 10:00 horas de este jueves, en el cruce de las calles De la Fuente y Rafael de la Fuente, donde el adulto mayor, vecino de la colonia Cañada Norte, se encontraba formado para recibir su apoyo económico.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, don José padece vértigo y enfrenta otros problemas de salud, por lo que presuntamente perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

El desplome alarmó a las personas que se encontraban en el banco, quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. En cuestión de minutos llegaron paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas de Bomberos se encargaron de brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo. Durante la valoración detectaron que presentaba una herida de aproximadamente tres centímetros en el lado izquierdo de la cabeza.

Debido a la lesión y a sus condiciones de salud, el hombre de 85 años fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica especializada.

La caída interrumpió abruptamente su jornada de cobro y generó preocupación entre quienes presenciaron el accidente, mientras el adulto mayor recibía atención en el hospital.