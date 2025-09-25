Violento ataque en la colonia Guerrero deja a joven gravemente herido

MONCLOVA, COAH.- La noche del jueves se registró un violento ataque en la colonia Guerrero, donde un joven fue brutalmente agredido a golpes y con arma blanca, presuntamente por viejas rencillas.

El sangriento hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas sobre la calle 46 cruce con 8, lugar en el que vecinos hallaron inconsciente a Julio Franco Lara, de 21 años, tirado sobre la banqueta con múltiples lesiones en el cuerpo.

Alarmados por la situación, los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades y solicitaron auxilio de socorristas.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes encontraron al joven con dos heridas graves en el abdomen, además de golpes en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó al área de urgencias en estado delicado, quedando bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en los alrededores, pero los agresores lograron escapar.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables y esclarecer los hechos, tras tomar conocimiento del artero ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque estaría relacionado con rencillas personales que habrían derivado en la violenta agresión.