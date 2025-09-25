Seguridad Pública interviene en incidente en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- A las 12:45 del mediodía del pasado jueves, elementos de Seguridad Pública detuvieron a un hombre que causaba desorden en la terminal de camiones, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Asturias.

El detenido fue identificado como Juan Adrián López Martínez, de 50 años, con domicilio en la calle José García de la colonia Asturias. Testigos indicaron que el sujeto se encontraba alterando el orden público, por lo que las autoridades municipales intervinieron de inmediato.

Posteriormente, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó encerrado por un lapso de varias horas debido a su mal comportamiento.