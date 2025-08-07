Altercado en Monclova: Joven Detenido por Causar Disturbios en El Pueblo

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 19 años fue arrestado por elementos de la Policía Municipal la mañana de este jueves en el sector El Pueblo, luego de ser sorprendido alterando el orden público en plena vía pública.

El incidente ocurrió a las 10:45 horas en la calle Jiménez, cuando los oficiales patrullaban la zona y se percataron de que Maximiliano Córdova Ruiz, de 19 años, estaba causando disturbios y escandalizando en la calle.

El joven fue detenido de inmediato y trasladado a la Comandancia Municipal por alterar el orden público, tras serle leído su derecho a permanecer en silencio y contar con un abogado.

La detención la llevaron a cabo los oficiales asignados a la patrulla 211 de la Policía Municipal, quienes se encargaron de trasladar a Maximiliano a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Ahí, Maximiliano quedó tras las rejas y a disposición del juez calificador en turno bajo una falta administrativa menor.