Accidente de motocicleta deja a adolescente herido en ejido i de Enero

FRONTERA, COAH.- Un joven motociclista de apenas 15 años resultó lesionado la noche de ayer luego de perder el control de su unidad mientras circulaba por la carretera federal número 30, a la altura del ejido i de Enero.

El menor, identificado como Jahadai 'N', explicó a las autoridades que el percance ocurrió tras pasar por un bordo, cuando regresaba de un paseo que inició en la colonia Hipódromo, al oriente de Monclova. Según su relato, desde que arrancó su trayecto, la motocicleta comenzó a presentar fallas mecánicas, lo que complicó su conducción.

Al llegar al bordo en el mencionado ejido, perdió el control de la moto y cayó aparatosamente, provocándose una herida considerable en la pierna izquierda.

Amigos que lo acompañaban en el recorrido fueron testigos del accidente y de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar, brindándole los primeros auxilios, inmovilizando su pierna y colocándole un vendaje para luego trasladarlo a un hospital donde recibió atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del incidente y recabaron la información necesaria para el parte oficial.