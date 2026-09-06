Queda ebrio tirado en la calle de la colonia mezquital .

Un joven fue localizado tirado sobre la vía pública y en estado de ebriedad durante las primeras horas del domingo, en calles de la colonia Mezquital del Valle.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia del hombre tendido en plena calle.

Los vecinos alertan a las autoridades

El incidente ocurrió sobre la calle Valle Godornis, en el cruce con José María Pino Suárez, donde residentes del sector observaron al joven y solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

De acuerdo con el reporte, los vecinos señalaron que aparentemente el joven había sido dejado en el sitio por los ocupantes de un Jeep. Sin embargo, esta versión quedó únicamente como parte del aviso realizado por los habitantes y no se establecieron mayores detalles sobre lo ocurrido.

Intervención de Seguridad Pública y Cruz Roja

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento del caso y solicitaron la intervención de personal médico para determinar las condiciones del joven.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron al hombre sobre la calle Valle Godornis y procedieron a realizarle una valoración.

Tras la revisión, los socorristas determinaron que el joven se encontraba en completo estado de ebriedad. La información disponible no señala que presentara lesiones relacionadas con el hecho.

Las autoridades tomaron conocimiento del incidente registrado durante las primeras horas del domingo, mientras los vecinos permanecieron atentos ante la situación.