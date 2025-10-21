Novia logra evitar tragedia de joven en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización policiaca se registró la noche del lunes en la Privada Ildefonso Fuentes de la Zona Centro, luego que un joven, en aparente crisis emocional, amenazara con quitarse la vida al interior de su domicilio al saber que sus familiares buscaban anexarlo.

El incidente ocurrió cerca de las 23:00 horas en la vivienda marcada con el número 107, donde Christopher Elías Aguilera García, de 28 años de edad y vecino de la Zona Centro, se atrincheró con un cuchillo en mano, negándose a ser trasladado nuevamente a un centro de rehabilitación.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del joven solicitaron el apoyo de personal del anexo al que ya había acudido en dos ocasiones, con la intención de convencerlo de retomar su tratamiento contra las adicciones.

Sin embargo, al notar su presencia, Christopher perdió el control y comenzó a amenazar con hacerse daño si intentaban acercarse.

Su madre, entre lágrimas, imploraba que soltara el arma, mientras elementos municipales y estatales arribaban al lugar para intentar calmar la situación.

La escena generó gran expectación entre los vecinos, que observaban con preocupación el desarrollo del tenso momento.

Fue la novia del joven quien logró lo que nadie más pudo: acercarse poco a poco y hablarle con serenidad, hasta que él, entre sollozos, accedió a soltar el cuchillo.

De inmediato, los oficiales intervinieron para evitar que se lesionara, poniendo fin al episodio que mantuvo a todos en vilo durante varios minutos.

Una vez controlada la situación, Christopher fue asegurado por las autoridades para ser valorado médicamente y posteriormente canalizado a recibir atención que requiere para dejar las adicciones.