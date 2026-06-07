Crisis emocional de joven moviliza a la policía en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una llamada de auxilio realizada por una mujer movilizó la noche del jueves a elementos de Seguridad Pública hasta la colonia Praderas del Sur Primer Sector, luego que un joven presuntamente sufriera una crisis que lo llevó a tratar de cortarse las venas dentro de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Alto Horno 3, esquina con avenida Sidermex, donde la pareja del joven solicitó apoyo urgente al sistema de emergencias al notar que su comportamiento se había tornado errático y preocupante.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, Erick Andrés aparentemente atravesaba un episodio de alteración emocional acompañado de posibles alucinaciones provocadas por el abuso de sustancias, situación que comenzó a generar temor entre las personas que se encontraban en el inmueble.

La mujer señaló que el joven utilizó una navaja de rastrillo para provocarse algunas heridas superficiales en distintas partes del cuerpo, principalmente en las muñecas.

Aunque las lesiones no representaban un riesgo grave en ese momento, la situación encendió las alarmas debido a su estado de alteración. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al domicilio marcado con el número 730 y localizaron al joven en el interior de la vivienda. Los oficiales entablaron diálogo con él para tranquilizarlo y evitar que continuara lastimándose.

Tras varios minutos de intervención, los uniformados lograron controlar la situación sin que se registraran mayores incidentes. Debido al riesgo que representaba para sí mismo y con el objetivo de proteger su integridad física, las autoridades determinaron ponerlo bajo resguardo preventivo mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y se evaluaba la atención que requería.

Vecinos del sector observaron la movilización policiaca que se registró en la zona, generando incertidumbre momentánea entre quienes desconocían lo que ocurría al interior del domicilio. Finalmente, la situación fue controlada sin que fuera necesaria la intervención de paramédicos, ya que las lesiones que presentaba el joven fueron catalogadas como superficiales. El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes para garantizar que reciba la atención adecuada y evitar que vuelva a ponerse en riesgo.