Accidente en Monclova: tres lesionados tras choque entre motocicleta y ciclista

MONCLOVA, COAH.– Un instante de descuido bastó para que un trayecto cotidiano terminara en un accidente que dejó a tres personas lesionadas y escenas de angustia sobre la calle Adolfo López Mateos, a la altura de un parque del sector.

El percance se registró la tarde de ayer, cuando dos estudiantes que viajaban a bordo de una motocicleta avanzaban por la vialidad, sin imaginar que metros adelante un ciclista se atravesaría repentinamente en su camino.

Sin margen de reacción, el impacto fue inevitable. La colisión lanzó a los involucrados contra el pavimento, provocando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona recreativa.

Entre los lesionados se encuentra Josué Benjamín González Muñoz, de 18 años, quien sufrió una herida considerable en la ceja tras el golpe. A su lado, Joselin Natali Casilla Rivera, de 19 años, no pudo contener el impacto emocional del accidente y presentó una fuerte crisis nerviosa.

Por su parte, el ciclista Sergio Miguel Gallegos Narváez, de 30 años, también resultó con diversas lesiones derivadas del choque.

Paramédicos del GRUM arribaron rápidamente para brindar los primeros auxilios, trasladando posteriormente a los tres involucrados al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades.

El accidente generó la movilización de cuerpos de auxilio y redujo la circulación en la zona por varios minutos, dejando como saldo no solo lesiones físicas, sino también el susto de quienes presenciaron la escena.