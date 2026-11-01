Joven de 19 años herido en Monclova tras romper cristal de su hogar

MONCLOVA, Coah.- Una discusión de pareja y un arranque de enojo terminaron con un joven de 19 años en el hospital, luego de que, al no conseguir que su compañera sentimental le abriera la puerta, descargara su molestia contra el cristal de la entrada y terminara lesionándose.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:40 a.m. en la colonia Independencia, cuando Isaías Adrián Hernández Pérez llegó a la vivienda que comparte con su pareja, identificada como Paola, pero ella se negó a permitirle el acceso.

La respuesta provocó el enojo del joven, quien reaccionó golpeando con el puño el vidrio de la puerta principal. El cristal se hizo añicos y uno de los fragmentos le ocasionó una herida en el antebrazo derecho.

Al darse cuenta de que estaba sangrando, Isaías se dirigió al domicilio de su madre, Janeth, ubicado en la calle Emiliano Zapata número 515, donde llegó en busca de ayuda.

La mujer se alarmó al encontrar a su hijo lesionado y con abundante sangrado, por lo que solicitó de inmediato una ambulancia y la presencia de elementos policiacos.

A su llegada, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y determinaron que requería atención hospitalaria para recibir sutura. Sin embargo, el joven todavía se encontraba alterado y se resistía a ser atendido.

Ante su negativa, los oficiales intervinieron para dialogar con él y finalmente consiguieron convencerlo de aceptar el traslado.

Isaías fue llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó a disposición del personal médico para recibir atención especializada.