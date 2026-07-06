Joven sufre hemorragia tras fuga en Cadeli, San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA COAH. - La fuga de un joven del centro de rehabilitación Cadeli terminó con su ingreso de emergencia a un hospital debido a una severa hemorragia en el brazo izquierdo, hecho que volvió a colocar al establecimiento bajo el scrutinio público.

La información comenzó a difundirse en redes sociales, donde se reportó que el interno logró abandonar el anexo y posteriormente requirió atención médica inmediata por la lesión que presentaba. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había confirmado oficialmente cómo ocurrió la salida del paciente ni las circunstancias en las que resultó herido.

La falta de una postura institucional ha generado cuestionamientos entre la ciudadanía, ya que tampoco se ha precisado el estado de salud del joven ni si existe una investigación relacionada con los hechos registrados en el centro de rehabilitación.

El incidente reactivó además antecedentes que pesan sobre Cadeli. En agosto de 2025, familiares de personas internadas denunciaron públicamente presuntas irregularidades dentro del anexo y señalaron supuestos malos tratos durante los procesos de rehabilitación.

Aunque las versiones que circulan continúan siendo motivo de debate en redes sociales, hasta el momento no existe información oficial que confirme las causas de la lesión, las condiciones en las que ocurrió la fuga ni las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Se espera que las autoridades competentes emitan un informe que permita esclarecer lo sucedido, determinar si existieron omisiones dentro del centro de rehabilitación y precisar las acciones que, en su caso, correspondan conforme avance la investigación.