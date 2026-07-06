Fallece empleado de SIMAS Monclova tras malestar en reunión

MONCLOVA, COAH. - Un empleado del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) falleció la tarde del lunes tras sufrir un malestar al acudir a la reunión mensual del sindicato, en la colonia El Pueblo.

La víctima fue identificada como José Guadalupe Rodríguez Pérez, de 55 años, quien llegó al edificio sindical ubicado en la calle Jesús Muñoz número 391, donde periódicamente se realizan las reuniones de los trabajadores.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, poco después de su arribo comenzó a sentirse mal. Al percatarse de la situación, el secretario general de SIMAS, Marcial Gonzales, solicitó de inmediato el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Paramédicos acudieron al inmueble para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al valorarlo confirmaron que José Guadalupe Rodríguez Pérez ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte del fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento del lugar, conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la causa del fallecimiento, por lo que serán las investigaciones y los estudios periciales los que determinen las circunstancias del deceso.