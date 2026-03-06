Accidente en Frontera: Joven queda inconsciente mientras conduce

FRONTERA, COAH.— Momentos de angustia se vivieron la tarde de ayer en calles de la colonia Praderas del Norte, luego que un joven conductor sufriera un fuerte dolor en el pecho mientras manejaba, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia para auxiliarlo al quedar inconsciente.

El incidente se registró sobre la calle Progreso, justo frente a la empresa harinera La Lista, donde el automovilista detuvo su marcha al comenzar a sentir un intenso malestar que le impedía continuar conduciendo.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado fue identificado como Gabriel, de 25 años de edad, quien repentinamente comenzó a experimentar un dolor opresivo en el pecho mientras circulaba por el sector.

Al quedar inconsciente, testigos se los hechos solicitaron el apoyo de socorristas de Cruz Ámbar quienes se movilizaron rápidamente hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Los paramédicos realizaron una valoración inicial en el sitio y, tras detectar que el paciente requería atención médica especializada, procedieron a estabilizarlo para posteriormente trasladarlo a un hospital de la localidad.

Durante las maniobras de auxilio, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para resguardar el área y facilitar el trabajo de los socorristas, evitando además algún riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Una vez estabilizado, Gabriel fue subido a la ambulancia y trasladado de urgencia a un centro médico, donde quedó bajo observación del personal de salud.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su evolución clínica; sin embargo, la rápida reacción del propio conductor y la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia permitieron que recibiera atención médica a tiempo.