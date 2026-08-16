Monclova: Accidente deja daños materiales en vehículos

MONCLOVA, Coah.– Un aparatoso accidente dejó cuantiosos daños materiales durante la noche de ayer en la colonia Emiliano Zapata, luego de que una joven presuntamente ignorara un señalamiento de alto y se atravesara al paso de otro vehículo.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 3 y 20, donde Jocelyn Arriaga conducía una camioneta GMC blanca con dirección hacia el sur.

Al llegar a la calle 20, la conductora aparentemente continuó su marcha sin respetar el señalamiento de alto, justo cuando por la otra vialidad circulaba un Hyundai gris con derecho de paso.

Víctor Hernández Ramos, quien conducía el automóvil, intentó evitar el impacto, pero no logró hacerlo y terminó chocando contra la parte trasera, del lado del conductor, de la GMC.

Por la fuerza del encontronazo, la camioneta giró aproximadamente 90 grados y quedó atravesada sobre la calle 3, mientras que el Hyundai sufrió severos daños en la parte frontal.

A pesar de la magnitud del accidente, Jocelyn y Víctor resultaron ilesos y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

El estruendo provocó que numerosos vecinos salieran de sus domicilios para conocer lo ocurrido, mientras elementos de Control de Accidentes acudían para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los oficiales solicitaron una grúa para retirar los vehículos y liberar la vialidad.

Finalmente, ambas partes fueron canalizadas a las instalaciones de Seguridad Pública, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.