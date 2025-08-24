Accidente de mujer en cuatrimoto moviliza a servicios de emergencia

MÚZQUIZ, COAH.- Una joven madre de familia vivió momentos de angustia este domingo tras sufrir una aparatosa volcadura mientras viajaba en un cuatrimoto en el Ejido Morelos. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención inmediata en el lugar.

La afectada fue identificada como Valeria Estefanía N., de 23 años, originaria del barrio El Alto en la cabecera municipal. De acuerdo con los primeros reportes, la joven se encontraba de visita en el ejido y viajaba acompañada de su pareja y su hija a bordo del vehículo de cuatro ruedas cuando ocurrió el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja de Múzquiz acudieron al sitio del accidente y trasladaron a la paciente desde la rotonda ubicada en la salida a la carretera Múzquiz–Boquillas del Carmen hacia la Clínica 25 del IMSS, donde recibió atención médica especializada.

Según el informe preliminar, Valeria Estefanía presentó policontusiones y una leve crisis nerviosa, sin fracturas aparentes. Su estado de salud fue reportado como estable, y se espera que continúe bajo observación médica para descartar complicaciones.

Gracias a la pronta respuesta de los servicios de emergencia, el incidente no tuvo consecuencias mayores. Tanto la joven como su familia fueron atendidos oportunamente, lo que permitió evitar riesgos adicionales y garantizar su seguridad.