Hombre golpeado en Monclova al defender a amiga de su expareja

MONCLOVA, COAH.- Las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sobre el caso del hombre severamente golpeado en la colonia Independencia han revelado los detalles del violento ataque, confirmando que el incidente ocurrió cuando la víctima intentó defender a su amiga de su expareja, quien presuntamente, bajo los efectos del alcohol y las drogas, intentó arrebatarle a su hija.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas del pasado viernes en el domicilio marcado con el número 1535 de la calle Jacinto Kanek, entre la avenida Acereros y Martínez de Cananea. Según el relato de Dulce Castillo, madre de la menor involucrada en el incidente, su expareja Kevin González, conocido como "La Manzana", llegó a su casa con intenciones de molestarlas y, en un arranque de ira, intentó quitarle a su hija de los brazos.

Al percatarse de la situación, José Ángel Aguirre Sánchez, amigo de Dulce, intervino para protegerla y evitar que el agresor se llevara a la niña. Sin embargo, en un acto de violencia extrema, Kevin González tomó un tubo de metal y golpeó a José Ángel en la cabeza, causándole una herida profunda que requirió atención médica inmediata.

Tras el ataque, paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales acudieron al lugar. Los socorristas brindaron los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides debido a la gravedad de su lesión.

Por su parte, los oficiales realizaron un operativo en las inmediaciones para localizar al agresor, Kevin González, quien logró escapar del lugar.

La Fiscalía General del Estado se hizo cargo del caso, y la AIC ha intensificado los esfuerzos para dar con el paradero de Kevin González, quien se encuentra prófugo de la justicia.

La agresión es considerada como un caso de violencia doméstica, y el atacante está siendo buscado activamente por las autoridades. La madre de la menor, quien fue testigo de la agresión, ha colaborado con la investigación, brindando información crucial sobre lo ocurrido.