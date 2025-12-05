Lesión de motociclista en Monclova provoca rápida movilización de emergencias

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este viernes comenzó con un susto para automovilistas y peatones que transitaban por la avenida Las Torres, luego de que un motociclista derrapara aparatosamente debido al pavimento mojado, quedando lesionado a mitad de la vía y detonando la rápida movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas, justo en el cruce con la avenida Oriente, a la altura de la colonia 21 de Marzo, donde Héctor Aarón Reyes, conductor de una motocicleta Italika modelo 2023 color negro y sin placas, perdió el control de su unidad al intentar frenar al llegar a los semáforos. La humedad acumulada en el pavimento jugó en su contra: los neumáticos patinaron, la moto derrapó y el joven terminó impactando de lleno contra el asfalto, quedando tendido y aturdido mientras algunos testigos se apresuraban a llamar al 911.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron minutos después, abanderaron el área para evitar otro accidente y solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al punto y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde sería valorado por especialistas.

En el sitio, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y, tras confirmar que el incidente dejó únicamente daños en la motocicleta, solicitaron el apoyo de una grúa para remolcarla a un corralón. Pese a lo aparatoso del derrape, las autoridades reportaron que no hubo más vehículos involucrados, aunque recordaron a los motociclistas la importancia de extremar precauciones cuando el pavimento se encuentra mojado, especialmente en los cruces más transitados de la ciudad.