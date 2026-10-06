Policía investiga agresión a adolescente en Monclova: madre niega el hecho

MONCLOVA, Coah.– Una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 sobre una presunta agresión contra una adolescente de 13 años movilizó durante la madrugada de este martes a elementos de la Policía Municipal hasta la colonia Miguel Hidalgo.

El reporte ingresó alrededor de las 00:45 horas y señalaba que un hombre, identificado únicamente con un apodo, presuntamente habría ingresado a un domicilio y cometido tocamientos contra la menor.

De acuerdo con el informante, el supuesto incidente habría ocurrido aprovechándose de la condición de discapacidad de la adolescente. El mismo reporte indicaba que algunos vecinos buscaban al hombre señalado, quien presuntamente ya había abandonado el lugar.

Ante la naturaleza del aviso, los elementos municipales se trasladaron de inmediato hasta el cruce de las calles 20 de Noviembre y 21 de Marzo, donde localizaron a la madre de la adolescente.

Los oficiales entrevistaron a la mujer para conocer lo ocurrido; sin embargo, ella negó que su hija hubiera sido víctima de alguna agresión o abuso y aseguró que no había ocurrido ningún incidente de esa naturaleza.

Al no encontrar elementos que permitieran confirmar el señalamiento realizado a través del 911, los policías tomaron conocimiento del reporte y permanecieron atentos a cualquier nueva solicitud de auxilio.

Asimismo, recomendaron a la familia comunicarse nuevamente con las autoridades en caso de presentarse alguna situación que pudiera poner en riesgo a la menor.

Hasta el momento, el supuesto abuso no ha sido confirmado por las autoridades y no existe, con la información disponible, una denuncia que permita establecer que los hechos ocurrieron como fueron reportados inicialmente.