Hombre es encontrado ebrio en plena calle de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre en estado de ebriedad movilizó durante la madrugada de este lunes a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, luego de ser encontrado tendido en plena calle de la colonia Obrera Sur.

El reporte se registró sobre la calle Estándar 2, entre las calles Secundaria 3 y Secundaria 2, donde un ciudadano observó a Juan Eliseo Zapata Treviño tirado sobre la vialidad.

Irving García fue quien solicitó el apoyo a través del 911, pues consideró que el hombre se encontraba en una situación de riesgo al permanecer en medio de la calle. Antes de la llegada de las autoridades, además, lo retiró de la zona de circulación para evitar que algún vehículo lo atropellara.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana para valorar al hombre.

Tras revisarlo, los socorristas confirmaron que Juan Eliseo se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero no presentaba lesiones. Debido a que su domicilio se encontraba cerca del lugar, los oficiales se encargaron de trasladarlo hasta su vivienda, donde quedó bajo el resguardo de sus familiares.

El incidente no pasó a mayores y el hombre quedó acompañado por sus familiares, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.