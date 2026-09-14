Monclova: Hombre es agredido en pelea y es atendido en Cruz Roja

MONCLOVA, COAH.– Un hombre terminó en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana luego de resultar lesionado durante una riña registrada en la madrugada de este lunes en la colonia Cañada.

El ingreso de Jorge Morales Hernández al nosocomio fue reportado a las autoridades por personal médico, después de que el afectado llegara por sus propios medios para recibir atención debido a un golpe que presentaba en la boca.

De acuerdo con la información proporcionada, la lesión habría sido ocasionada durante una pelea ocurrida en calles de la colonia Cañada, aunque no se precisó la identidad de la persona que presuntamente lo agredió.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del caso y entrevistarse con el afectado sobre lo ocurrido.

Una vez recabada la información, los oficiales orientaron a Jorge Morales para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara una denuncia contra quien resulte responsable de la agresión.