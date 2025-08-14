Policía Municipal detiene a sospechoso en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido en la madrugada de este jueves en la colonia Santa Bárbara por portar un arma blanca, mientras merodeaba una tienda de conveniencia. El arresto podría ser clave en la investigación de varios robos a negocios de 24 horas que se han registrado en la ciudad.

El detenido, identificado como Juan Guillermo Segura Durán, de 32 años, fue sorprendido por oficiales de la Policía Municipal mientras merodeaba la calle Cascada, cerca de un negocio de 24 horas.

Al notar la presencia de la Policía, el hombre adoptó una actitud evasiva y trató de esconderse entre los vehículos estacionados en la zona.

Ante su conducta sospechosa, los oficiales le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles, y procedieron a identificarlo.

Durante la revisión, se le encontró en posesión de un cuchillo, lo que motivó su detención inmediata por portación de arma blanca.

Aunque en esta ocasión no se logró cometer un robo, las autoridades sospechan que Segura Durán está vinculado a varios asaltos recientes en tiendas de conveniencia que operan durante las 24 horas.

Tras su detención, el hombre fue consignado al Ministerio Público para ser investigado por su posible participación en estos hechos.

La Policía Municipal sigue con la investigación para determinar si el detenido está involucrado en otros robos en la zona, mientras que las autoridades han solicitado la colaboración de los comercios afectados para recopilar más pruebas y esclarecer estos delitos.