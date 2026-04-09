Hombre fallece tras infarto en la Clínica 7

MONCLOVA, COAH.—Un hombre que protagonizó un aparatoso accidente durante el fin de semana en el bulevar San José perdió la vida la mañana de este jueves en la Clínica 7 del IMSS, donde permanecía hospitalizado luego de sufrir un infarto mientras se encontraba bajo resguardo policial ante su responsabilidad en el accidente.

La víctima fue identificada como Juan Martín Iruegas Riojas, de 58 años, quien la noche del pasado sábado, alrededor de las 22:30 horas, chocó contra dos vehículos estacionados en el cruce del bulevar San José y la calle Ocampo, en la colonia Hipódromo, cuando regresaba a su domicilio en estado de ebriedad tras salir de un convivio.

En dicho percance, Juan Martín impactó primero un Nissan Versa gris propiedad de Álvaro Borrego, y posteriormente una camioneta Buick Encore roja perteneciente a Efraín González. Los daños fueron considerables, por lo que elementos de Control de Accidentes acudieron a tomar conocimiento y procedieron a su aseguramiento.

De acuerdo con la información proporcionada por su hermana, Nora Iruegas, quien es enfermera, al acudir a verlo mientras se encontraba retenido notó que su hermano presentaba síntomas de un infarto. Ante ello, solicitó de inmediato una ambulancia. Para ese momento, Juan Martín ya estaba inconsciente.

Fue trasladado a la Clínica 7 del Seguro Social, donde permaneció internado; sin embargo, su estado de salud era delicado debido al historial médico que arrastraba. Según su familia, había sufrido un infarto seis años atrás y había sido sometido a tres cateterismos, lo que deterioró significativamente su condición.

A pesar de los esfuerzos médicos, Juan Martín falleció este jueves al mediodía. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron notificados del deceso y se trasladaron al hospital para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. El caso quedó a disposición de la autoridad ministerial para deslindar responsabilidades sobre los hechos previos a su fallecimiento.