Ciclista Julio César Martínez resulta lesionado en Monclova tras choque

MONCLOVA, COAH.- La rutina matutina para llegar al trabajo terminó en una visita de urgencia al hospital para un ciclista que resultó lesionado luego de protagonizar un fuerte encontronazo con otro hombre que viajaba en su bici sobre el puente ubicado a la altura de Altos Hornos de México (AHMSA).

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando Julio César Martínez, de 44 años de edad, se dirigía a su centro laboral a bordo de su bicicleta, como lo hacía de manera habitual. Sin embargo, al descender por la pendiente del puente, el trayecto tomó un giro inesperado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre circulaba por la banqueta lateral de la estructura cuando se encontró de frente con otro ciclista que ascendía por la misma zona. La escasa maniobrabilidad y la velocidad con la que ambos se desplazaban impidieron evitar el impacto.

El choque fue tan violento que Julio César salió proyectado contra el pavimento, donde se golpeó principalmente el pecho y distintas partes del cuerpo. Testigos señalaron que permaneció adolorido varios minutos mientras intentaba recuperarse del fuerte golpe.

A pesar de las lesiones, el trabajador logró comunicarse con familiares para pedir ayuda, además de solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia y las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre el percance. Asimismo, se informó que el otro ciclista involucrado abandonó el sitio inmediatamente después de la colisión, dejando al lesionado a su suerte.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a Julio César Martínez y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas de consideración.

Afortunadamente, los golpes sufridos no ponían en riesgo su vida, aunque el accidente evidenció nuevamente los riesgos que enfrentan diariamente quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.