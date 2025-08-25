Ladrón se lleva pantalla Roku de 32 pulgadas

La madrugada de este lunes, se registró un robo en una miscelánea ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, entre las calles Río Bravo y 13 de Septiembre, en la colonia Progreso.

Según el reporte de la propietaria del establecimiento denominado "Aly", al llegar a su negocio alrededor de las 06:45 horas, notó que alguien había ingresado a robar.

La comerciante indicó a las autoridades que un hombre con capucha y lentes transparentes, habría sustraído una pantalla Roku de 32 pulgadas, según lo visto en los videos de las cámaras de seguridad.

La usuaria mencionó que el ladrón entró por la parte trasera del establecimiento, utilizando una escalera para ingresar. Afortunadamente, el negocio cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el rostro del sospechoso.

Al percatarse del robo, la dueña de la miscelánea solicitó de inmediato la presencia de las autoridades, quienes se dirigieron al lugar para verificar el reporte y recabar la evidencia necesaria.

Al tomar conocimiento del robo y por tratarse de un hecho consumado, la Policía Municipal recomendó a la afectada formalizar su denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable del hurto.