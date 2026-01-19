Trágico hallazgo en hogar de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 18 años fue localizado sin vida al interior del baño de su domicilio, ubicado en la calle Acuña de la colonia Oscar Flores Tapia, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con información oficial, fue la madre del joven, identificado como Genaro N, quien descubrió a su hijo suspendido con una soga. Ante la situación, procedió a descolgarlo y solicitó ayuda de manera urgente a los servicios de emergencia.

Paramédicos del GRUM llegaron rápidamente al lugar; sin embargo, tras la valoración, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. La Policía Municipal acordonó la zona para preservar la escena, mientras se esperaba la llegada de detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Los agentes y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias necesarias para recabar indicios y dar fe de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, siguiendo los protocolos legales establecidos.

Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer formalmente las circunstancias del deceso.