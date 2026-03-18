Accidente en Frontera: motociclista herido tras ser embestido por automovilista

FRONTERA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automovilista que omitió una señal de alto en el cruce de las calles Francisco I. Madero y De la Cruz, en la colonia Praderas del Norte.

El accidente se registró alrededor de las 13:20 horas, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales en el sector.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un Chevrolet Aveo, en color gris, identificado como Jesús Macías Torres, de 81 años, no respetó el señalamiento restrictivo, provocando el impacto contra una motocicleta que circulaba con preferencia.

La unidad afectada fue una motocicleta Italika 150Z, en color amarillo con negro, conducida por Manuel de la Rosa Valladares, de 75 años, quien tras el impacto salió proyectado, resultando con diversas lesiones.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos, quienes arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, valorando sus lesiones en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades.

Las autoridades señalaron como causa determinante la omisión del señalamiento de alto, así como la falta de precaución al conducir, factores que derivaron en el percance.