Choca auto estacionado

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la noche del domingo en la colonia Guerrero dejó como saldo dos personas lesionadas, luego que un conductor se estrelló contra un auto estacionado y tras el golpe, alcanzó a una mujer que caminaba por la zona.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió sobre la avenida Sur, en el cruce con la calle 19, donde Mario Domínguez conducía un Chevrolet Aveo gris. Presuntamente, por no extremar precauciones al volante, terminó impactándose contra un Ford Focus negro que se encontraba correctamente estacionado.

La fuerza del choque provocó que el Aveo girara sobre la carpeta asfáltica hasta quedar atravesado en sentido contrario, mientras que una mujer que transitaba por el sitio fue alcanzada durante el accidente.

Acciones de la autoridad

La lesionada fue identificada como Laura Escalante, de 49 años, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente fue trasladada a un hospital para una valoración médica. El conductor del Aveo también resultó lesionado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del percance, además de deslindar responsabilidades.

Consecuencias del accidente

Al concluir las diligencias, ambas unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas a un corralón, mientras el presunto responsable buscaba llegar a un acuerdo con los afectados para cubrir los daños ocasionados.