Le desaparece taxi

MONCLOVA, COAH.- Por ´desaparecer´ el taxi que un hombre de la tercera edad le rentó, un vecino de la colonia Colinas de Santiago fue arrestado por la Policía Municipal, la mañana de ayer.

Américo Pecina Cazares de 43 años de edad, vecino de la calle Alameda, número 1536, de Colinas de Santiago, es quien terminó tras las rejas por abusar de la confianza del concesionario de la línea Taximetros.

Fue la mañana de ayer cuando el afectado denunció el robo de su unidad de alquiler, un Nissan Tsuru, de color blanco, al descubrir que Américo se lo había entregado a otra persona que acudió, presuntamente, hasta su domicilio.

El dueño del taxi indicó que fue el pasado viernes cuando Américo llegó hasta su hogar para pedirle le rentara una de las dos unidades de alquiler de su propiedad, a pesar de ser dos desconocidos.

Actuando de buena buena fe, el hombre de edad avanzada aceptó, no sin antes pedirle a Pecina Cazares copias de documentos oficiales tales como la credencial de elector y la licencia de conducir, por lo que al cubrir los requisitos le entregó las llaves del auto.

"El viernes en la noche llegó y me dejó el dinero de la renta, todo iba bien, hasta que hoy me dice que ya no tiene mi taxi porque se lo entregó a otro sujeto que le aseguró que yo lo había mandado, sin ser esto cierto." manifestó el afectado.

Al asegurar que conocía al tipo que se apoderó del Nissan, el afectado le pidió a Américo que lo llevara a buscarlo, arribando hasta la calle Juárez del Centro pero no lograron encontrar el carro de alquiler.

Ante tal abuso, el hombre mayor pidió el apoyo de las autoridades municipales, quienes al escuchar la versión de ambas personas procedieron con la detención de Américo, quien quedó tras las rejas y recomendaron al afectado pasar al Ministerio Público para formalizar su denuncia.

Así mismo, las autoridades se abocaron a la búsqueda del carro de alquiler.