Invade carril y choca camioneta

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra al volante terminó en un aparatoso accidente la noche del miércoles sobre uno de los cruceros con mayor circulación de la ciudad, luego de que la conductora de un automóvil presuntamente invadiera el carril de una camioneta, ocasionando un fuerte impacto que proyectó la unidad afectada hacia el camellón central.

El percance ocurrió en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Benito Juárez, donde Leidy Briones conducía un automóvil Nissan Versa color guindo.

De acuerdo con el peritaje preliminar elaborado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, la automovilista intentó cambiar de carril sin cerciorarse de que la vía estuviera libre, atravesándose en la trayectoria de una camioneta Ford Escape que era conducida por Alexis Martínez.

El impacto fue inevitable y la Ford Escape terminó proyectada hacia el camellón central, donde detuvo su marcha con severos daños materiales, mientras que el Nissan Versa también resultó con importantes afectaciones.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de las autoridades, arribando minutos después oficiales de Control de Accidentes, quienes realizaron el croquis correspondiente, recabaron evidencias y entrevistaron a los involucrados para establecer la mecánica del choque.

A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los ocupantes de ambas unidades resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de personas a un hospital.

Tras concluir el peritaje, los oficiales determinaron de manera preliminar que la responsabilidad recaía sobre la conductora del Nissan Versa, al invadir el carril de circulación de la camioneta. Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.