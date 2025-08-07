Les truena llanta y vuelcan

EJIDO EL MARQUES, MPO. DE CASTAÑOS, COAH.- Tres hombres originarios de Saltillo que se dirigían a Monclova resultaron ilesos luego de un aparatoso accidente cuando una llanta del auto en el que viajaban, estalló causando que volcara a orillas de la carretera federal número 57, cerca del kilómetro 100, la tarde de este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas cuando Martín Hernández, de 47 años, quien conducía un Honda City 2017 de color gris, perdió el control de su vehículo tras sufrir un tronido en la llanta trasera izquierda.

Debido a la falla mecánica, el automóvil se salió de la carretera y volcó, dejando a los tres ocupantes a la orilla de la vía.

Afortunadamente, el conductor y sus dos acompañantes, Roberto Calamaco, de 48 años, y Francisco Martínez, de 45 años, solo presentaron golpes menores.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova, quienes les brindaron atención médica en el lugar, pero los tres hombres no necesitaron ser trasladados a un hospital.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal de Castaños y oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Los oficiales de la Guardia Nacional se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente y ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar el Honda City y despejar la carretera.

A pesar de la magnitud del accidente, los tres hombres salieron ilesos.