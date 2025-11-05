Vecinos de La Loma en Monclova alarmados por fuerte olor a muerte

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte olor a muerte que salía de un terreno baldío en la colonia La Loma alarmó a los vecinos la noche del martes, provocando una rápida movilización de elementos de la Policía Preventiva y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes temían encontrarse con un macabro hallazgo.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando los habitantes de la calle Cedro, entre las calles Fresno y otras arterias del sector, comenzaron a reportar a los números de emergencia que un olor a putrefacción se extendía por toda la cuadra, al grado de resultar insoportable.

Los vecinos, angustiados, temían que se tratara de alguna persona sin vida abandonada en el lugar, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Minutos después, patrullas y unidades de la AIC arribaron al sitio, iluminando con sus torretas el terreno baldío que se ocultaba entre la maleza y la oscuridad.

Tras una revisión exhaustiva del área, los oficiales descubrieron que el origen del hedor provenía de una bolsa de plástico negra, dentro de la cual yacía el cadáver de un perro en avanzado estado de descomposición.

Aunque el hallazgo descartó una tragedia humana, el suceso generó conmoción entre los vecinos, quienes afirmaron que el olor llevaba varios días impregnando el ambiente y que ya nadie podía permanecer con las ventanas abiertas.

Las autoridades retiraron los restos del animal para evitar riesgos sanitarios y exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación similar, a fin de evitar alarma entre la población.