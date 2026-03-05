Monclova: Conductor ignora semáforo y provoca accidente con una mujer herida

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este jueves en uno de los cruceros más transitados de la avenida Las Torres, al oriente de la ciudad dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, luego que un conductor presuntamente ignoró la luz roja del semáforo.

El percance ocurrió sobre la avenida Revolución Mexicana, a la altura de la colonia Aguilar, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito tras el reporte de un fuerte impacto entre varios vehículos.

De acuerdo con los primeros informes, Rito Domínguez conducía un automóvil Chevrolet Aveo color gris y se desplazaba sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz con dirección al poniente durante las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Las Torres, el conductor aparentemente no realizó el alto correspondiente y terminó por ignorar la señal luminosa en rojo, continuando su marcha sin percatarse del tránsito que circulaba con preferencia.

Debido a esta omisión, el vehículo se atravesó al paso de una camioneta Volkswagen Robust color blanco, conducida por Roberto García, quien transitaba con dirección al sur y no tuvo tiempo de maniobrar para evitar la colisión.

El fuerte impacto provocó que la camioneta perdiera momentáneamente el control y saliera proyectada hacia uno de los costados del cruce. En su trayectoria, la unidad terminó golpeando con el costado derecho la puerta del conductor de otro automóvil que circulaba por el lugar.

Se trataba de un Chevrolet Cavalier color arena, conducido por Elizabeth Zavala, quien resultó con algunos golpes tras el impacto lateral provocado por la camioneta fuera de control.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a la conductora lesionada, a quien trasladaron a un hospital para su atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del percance, además de coordinar la circulación en la zona mientras se retiraban las unidades siniestradas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la responsabilidad preliminar del accidente recayó en el conductor del Aveo gris, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, desencadenando la colisión múltiple que alteró la tranquilidad de la transitada vialidad.